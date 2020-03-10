|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:14
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.98 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении, а также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны сегодня, 10 марта.
Огонь боевики вели с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, - отметили в ведомстве.
Что касается обстрела военного грузового автомобиля, в Минобороны сообщают о потерях среди украинских военных, однако не указывают количество.
Отмечается, что в районе проведения операции есть подразделения резерва из состава ООС, и они готовы к применению. Ситуацию контролируют, а потери противника уточняют, добавили в ведомстве.
Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении, а также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны сегодня, 10 марта.
Огонь боевики вели с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, - отметили в ведомстве.
Что касается обстрела военного грузового автомобиля, в Минобороны сообщают о потерях среди украинских военных, однако не указывают количество.
Отмечается, что в районе проведения операции есть подразделения резерва из состава ООС, и они готовы к применению. Ситуацию контролируют, а потери противника уточняют, добавили в ведомстве.
Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.