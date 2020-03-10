Российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении, а также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны сегодня, 10 марта.

Огонь боевики вели с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в частности, минометов калибров 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

— Сейчас бой закончился. Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ, - отметили в ведомстве.

Что касается обстрела военного грузового автомобиля, в Минобороны сообщают о потерях среди украинских военных, однако не указывают количество.

Отмечается, что в районе проведения операции есть подразделения резерва из состава ООС, и они готовы к применению. Ситуацию контролируют, а потери противника уточняют, добавили в ведомстве.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.