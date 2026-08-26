В Николаевской области за сутки произошло 44 пожара, сгорело более 37 гектаров

Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области за прошедшие сутки и в ночь на 26 августа спасатели тушили 44 пожара. Большинство возгораний произошло на открытых территориях, общая площадь пожаров превысила 37 гектаров.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Один пожар возник в жилом секторе. В Вознесенске на частной территории загорелись деревянные хозяйственные постройки. Огонь охватил 50 квадратных метров.

Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС Пожары в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Еще три пожара произошли на транспорте:

на окраине Дорошевки Вознесенского района загорелся автомобиль ВАЗ 2102;

в Николаеве на открытой территории горели мусор, легковой автомобиль Skoda и грузовик. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров;

за пределами Кандыбино Константиновской общины Николаевского района загорелись сухостой и автомобиль ГАЗ-66 с прицепом с ульями. Машина сгорела, однако часть ульев удалось спасти.

Большинство остальных возгораний произошло на открытых территориях. Горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.