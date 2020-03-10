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Незаконные вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Обстрелам подверглись Широкино, Гнутово, Авдеевка, Орехово, Водяное, Новолуганское, Луганское, Травневое.
Также в штабе добавили, что боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществили обстрел санитарного автомобиля.
«С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который должен маркировочные эмблемы Красного креста», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 6 марта вблизи села Крымское Луганской области взорвалась на неизвестном взрывном устройстве боевая машина пехоты.
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Незаконные вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Обстрелам подверглись Широкино, Гнутово, Авдеевка, Орехово, Водяное, Новолуганское, Луганское, Травневое.
Также в штабе добавили, что боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществили обстрел санитарного автомобиля.
«С помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который должен маркировочные эмблемы Красного креста», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 6 марта вблизи села Крымское Луганской области взорвалась на неизвестном взрывном устройстве боевая машина пехоты.