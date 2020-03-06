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Сегодня, 6 марта, вблизи села Крымское Луганской области взорвалась на неизвестном взрывном устройстве боевая машина пехоты. Один военнослужащий погиб, еще трое наших получили минно-взрывные травмы.
Об этом сообщает пресс-служба штабаООС в Facebook.
— 6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, - сказано в сообщении.
Еще трое украинских военных получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Напомним, что в результате обстрела боевиков на Донбассе 4 марта украинский военный получил тяжелые ранения.
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Сегодня, 6 марта, вблизи села Крымское Луганской области взорвалась на неизвестном взрывном устройстве боевая машина пехоты. Один военнослужащий погиб, еще трое наших получили минно-взрывные травмы.
Об этом сообщает пресс-служба штабаООС в Facebook.
— 6 марта вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, - сказано в сообщении.
Еще трое украинских военных получили минно-взрывные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в военно-медицинских учреждений, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Напомним, что в результате обстрела боевиков на Донбассе 4 марта украинский военный получил тяжелые ранения.