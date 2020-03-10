В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания, - говорится в сообщении.

Таким образом, с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализированы 3 человека.

В Черновицкой ОГА рассказали, что состояние мужчины, у которого подтвержден коронавирус стабильное, лечение продолжается. При этом у его жены, которая находится на обсервации, признаков заболевания не обнаружили. Это объясняется тем, что она не получила достаточную дозу возбудителя и делала все необходимое, чтобы не заразиться. За ней еще наблюдают медики. Через некоторое время ей снова сделают тест на COVID-19.

Напомним, что в среду, 11 марта, Украина получит около 50 тест-систем для выявления коронавируса COVID-19.