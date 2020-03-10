В Ровенской области от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.

Об этом сообщает УНН.

— В Ровенской области зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа. Умерла 51-летняя жительница Костопольского района, - говорится в сообщении.

По информации медиков, женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2.

— Диагноз: грипп А, осложнений не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта больная умерла, - говорится в сообщении.

В лабораторном центре отметили, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в текущем году.

Напомним, что Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и предложила николаевцам «сброситься» деньгами на покупку медицинского оборудования.