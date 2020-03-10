|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|06:14
|Заход солнца:
|17:50
|Температура завтра:
|+13 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:21
|Заход солнца:
|17:55
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|25 грн
|25.84 грн
|EUR
|27.85 грн
|29.33 грн
В Ровенской области от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.
Об этом сообщает УНН.
— В Ровенской области зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа. Умерла 51-летняя жительница Костопольского района, - говорится в сообщении.
По информации медиков, женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2.
— Диагноз: грипп А, осложнений не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта больная умерла, - говорится в сообщении.
В лабораторном центре отметили, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в текущем году.
Напомним, что Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и предложила николаевцам «сброситься» деньгами на покупку медицинского оборудования.
|
Таємний розподіл, вірус побєдобєсія та скажені пси реваншуСтанислав Мартиросов
|
Застенчивый воришка. Как мы отвоевали у государства 528 000 грнМаксим Коваль
В Ровенской области от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района.
Об этом сообщает УНН.
— В Ровенской области зарегистрирован летальный случай от осложнений гриппа. Умерла 51-летняя жительница Костопольского района, - говорится в сообщении.
По информации медиков, женщина заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2.
— Диагноз: грипп А, осложнений не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта больная умерла, - говорится в сообщении.
В лабораторном центре отметили, что это уже пятая смерть от осложнений гриппа в текущем году.
Напомним, что Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и предложила николаевцам «сброситься» деньгами на покупку медицинского оборудования.