Главный врач Николаевского центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что больнице не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и предложила николаевцам «сброситься» деньгами на покупку медицинского оборудования.

Об этом медик написала на своей странице в Facebook.

По словам Светланы Федоровой, вместо шести необходимых ИВЛ в реанимации есть только два.

— Аппараты ИВЛ — это то, что необходимо при тяжёлых пневмониях, любых, не только коронавирусных. Вот есть реанимациия на 6 коек у нас в идеале должно быть 6 аппаратов экспертного класса (это минимум). Мы имеем в инфекционке работющих, не эксперткласса — два. Оба аппарата 2009 года выпуска. Это ничто, — написала гравврач.

Светлана Федорова предложила николаевским предпринимателям купить два аппарат ИВЛ, по ее словам стоимость каждого порядка 1 миллиона.

— Город предпринимателей, зерновиков и богатых людей! Город серых площадей! Слабо купить 2 аппарата. Да, по «ляму» каждый. Но ребята! Вас же не повезут спасать в Швейцарию или Германию! Сегодня каждый сам за себя, к сожалению. Тот случай, когда на лечение не примут ни в Киеве, ни за рубежом. И, в «модные» больницы тоже не примут. Потому как база — мы. И это правильно, — сказано в сообщении.

Также, главврач инфекционки отметила, что больнице не хватает кислородных концентраторов, в наличии в больнице всего два, при необходимых 10.

— Кислородных концентраторов тоже всего 2, кстати. Это тоже ничто. Нужно 10. Шесть в реанимацию, по одному на отделение. Они около 40 тысяч гривен, — сообщила Светлана Федорова.

Напомним, ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова в Facebook попросила неравнодушных людей купить для больницы бесконтактные термометры, но через несколько дней она удалила из Facebook свою публикацию.