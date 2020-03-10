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В течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
— С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на Covid-19 в больнице сейчас находятся 5 человек, — говорится в сообщении.
Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние одного больного коронавирусом пациента стабильное.
— Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом Covid-19. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается, — добавили в областной администрации.
Ранее сообщалось, что вечером 10 марта в Киев поступили 1200 экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции.
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В течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
— С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на Covid-19 в больнице сейчас находятся 5 человек, — говорится в сообщении.
Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние одного больного коронавирусом пациента стабильное.
— Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом Covid-19. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается, — добавили в областной администрации.
Ранее сообщалось, что вечером 10 марта в Киев поступили 1200 экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции.