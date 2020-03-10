Вечером 10 марта в Киев поступили 1200 экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на странице в Facebook.

«Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус», — написал Виталий Кличко.

Он также добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. Его планируют установить в аэропорту им. Сикорского и «Борисполе».

Напомним, что завтра, 11 марта, Украина получит около 50 тест-системдля выявления коронавируса COVID-19.

Ранее в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину. По словам замминистра Виктора Ляшко, системы должны были приехать 10 марта, но теперь ожидаются 15-16 марта.

26 февраля стало известно, что тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.