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Во время обострения на линии соприкосновения во вторник, 10 марта, вооруженные формирования РФ вели обстрелы из-за домов мирного гражданского населения Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Как уточняется, в штабе ООС с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию обстрела, который произошел во вторник, 10 марта, когда противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.
— Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право — вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что «такие действия оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам» боевиков.
— Противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск, — заявили в штабе ООС.
10 марта российские гибридные войска девять раз обстреляли позиции украинских подразделений, в результате погибли два бойца, еще девять пострадали.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении, а также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.
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Во время обострения на линии соприкосновения во вторник, 10 марта, вооруженные формирования РФ вели обстрелы из-за домов мирного гражданского населения Донбасса.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Как уточняется, в штабе ООС с помощью геоинформационной системы провели реконструкцию обстрела, который произошел во вторник, 10 марта, когда противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.
— Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право — вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей, — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что «такие действия оккупантов значительно усложняли задачи подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам» боевиков.
— Противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск, — заявили в штабе ООС.
10 марта российские гибридные войска девять раз обстреляли позиции украинских подразделений, в результате погибли два бойца, еще девять пострадали.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении, а также обстреляли военный грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил.