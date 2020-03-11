Ночью среды, 11 марта, в Одесской области произошел взрыв во дворе жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правоохранителей, ночью они получили сообщение от 41-летнего жителя города Рени о том, что во дворе его дома произошел взрыв. Специалисты предварительно установили, что взорвалась граната РГД-5, а ее останки направили на экспертизу.

Отмечается, что в результате взрыва никто же жильцов дома не пострадал, взрывной волной повреждены окна и фасад здания. Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Николаеве задержали 36-летнего жителя Луганска, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманывал николаевцев.