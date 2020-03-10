В Николаеве задержали 36-летнего жителя Луганска, который по схеме «ваш родственник в полиции» обманывал николаевцев.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 5 марта в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился адвокатом его дочери, и сообщил, что она попала в дорожно-транспортное происшествие, а для избежания уголовной ответственности нужны деньги. Заявитель согласился на условия афериста и отдал ему пять тысяч долларов. США, и только после этого позвонил дочери и узнал, что с ней все в порядке.

Аналогичным образом злоумышленник обманул жительницу Корабельного района, которая за спасение родственника отдала мошеннику 55 тысяч гривен и 800 долларов США.

Полицейские становили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Луганской области, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

— В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Мужчина рассказал, что приехал в Николаев и действовал по указаниям так называемого куратора. Часть средств он забирал себе за проделанную работу, а большинство отдавал организатору аферы. Его жертвами становились, прежде всего, люди пожилого возраста. Задержанному инкриминируют часть 2 статьи 190 УК Украины «Мошенничество», ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас доказано три факта совершения мошеннических действий злоумышленником и проверяется причастность к аналогичным преступлениям. Мужчине сообщили о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия, — сообщили в полиции.

Напомним, в Николаеве полицейские разоблачили аферу с транспортировкой сои на сумму около миллиона гривен.