Авиакомпания МАУ временно прекратит полеты из Одессы в Стамбул и Тель-Авив для сдерживания распространения вируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте авиокомпании.

Отмечается, что полёты прекращены в связи с мерами сдерживания COVID-19, введенными по рекомендации Всемирной организации здравоохранения правительствами Израиля и Турции.

— Ввиду существенно снизившегося спроса многие авиакомпании мира сократили частотность полетов или и вовсе приостановили воздушное сообщение с рядом стран. МАУ – не исключение. Мы остро чувствуем возрастающие опасения пассажиров, связанные с путешествиями в охваченные вирусом регионы. Потому мы корректируем свое расписание таким образом, чтоб наиболее полно удовлетворять спрос на авиаперевозки и при этом обеспечивать безопасность наших пассажиров и экипажей, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

В Тель-Авив МАУ не будет летать с 12 марта по 8 апреля (исключением станут рейсы 18 и 25 марта), а в Стамбул — до 1 апреля.

Также рейсы Днепр – Тель-Авив, а также рейсы Харьков – Тель-Авив с 15 марта по 8 апреля будут отменены. Рейсы Киев – Тель-Авив будут выполняться дважды в день. Пассажирам рейсов Днепр – Тель-Авив будет предложен альтернативный вариант перелета через Киев на ближайший рейс.

До 22 мая выполнение прямых рейсов Киев – Измир будет временно остановлено. Пассажирам рейсов в/из Измира будут предложены варианты путешествия с пересадкой в Стамбуле. В связи с пониженным спросом до 1 апреля прямые рейсы между Одессой и Стамбулом выполняться не будут.

До 8 апреля будут отменены вторые частоты на маршрутах между Киевом и Херсоном, Черновцами, Ивано-Франковском, Львовом и Запорожьем.

С 13 марта по 7 апреля МАУ будет выполнять по одному рейсу в день между Киевом и Лондоном.

По сообщению авиакомпании, с целью обеспечения максимально безопасных условий перелетов все воздушные суда, прибывающие из Италии, проходят полную дезинфекцию.

Напомним, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет отдельные внутренние рейсы в пределах Украины.