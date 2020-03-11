Жительница Корабельного района Николаева пожаловались, что в их доме развелось множество крыс, однако ЖЭК не реагирует на обращение граждан.

Об этом написала жительница дома Анастасия Кравченко на странице «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

Она отметила, что в её доме в Корабельном районе развелось много крыс, которые «стали бегать по этажам и стали полноценными соседями». ЖЭК «Гуртожиток», который по её словам должен решать проблемы с грызунами, не занимается этим.

— Мы, жители Корабельного района, проживаем по адресу Проспект Корабелов, 2. Наш дом заполнили крысы. На наше обращение в ЖЭК «Гуртожиток», мы получили ответ: «Это плановые работы», но хотим заметить, что в течение 10 лет они проводились только на бумаге. Это крик души. Страшно выходить в подъезд. Они начали бегать по этажам, стали полноценными соседями. За что мы платим квартплату ЖЭКу? За соседство с крысами? Куда обращаться? Где искать помощь? - написала Анастасия Кравченко.

Напомним, что жителям Николаева продолжают приходить двойные платежки за коммунальные услуги.