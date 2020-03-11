Во Львовской области во время сжигания сухой травы погибла пенсионерка.

Об этом сообщается в отделе коммуникации Нацполиции в области.

В отделения полиции 10 марта, около 18.00, поступило сообщение от 57-летней жительницы района о том, что недалеко от города Угнев в поле она обнаружила тело своей 81-летней родственницы без признаков жизни.

Как предварительно установили правоохранители, женщина сжигала сухую траву - в какой-то момент на ней загорелась одежда и самостоятельно сбить пламя она не смогла.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство - с пометкой «несчастный случай») УК Украины. Тело погибшей направлено на экспертизу, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через границу более 10 тысяч медицинских масок.