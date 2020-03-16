В зоне боевых действий на Донбассе, 15 февраля, в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые поражения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

За сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксировали вблизи Песков, Лебединского, Невельского, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Луганского и Крымского.

По информации штаба, боевики использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

С начала 15 марта боевики не проявляли огневой активности.

Напомним, что на Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.