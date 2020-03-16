Около 19:00 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.

Сообщается, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

— Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время, — отмечается в сообщении.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Также напомним, что у двоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.