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Около 19:00 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
Об этом информирует пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Сообщается, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
— Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время, — отмечается в сообщении.
Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Также напомним, что у двоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.
Около 19:00 16 марта в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
Об этом информирует пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации.
Сообщается, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.
— Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаем в ближайшее время, — отмечается в сообщении.
Напомним, первая смерть от COVID-19 в Украине была зафиксирована 13 марта. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Также напомним, что у двоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.