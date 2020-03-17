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Вчера, 16 марта, около 3 часов утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Позднее было установлено, что мужчина пошутил.
Об этом сообщает сайт Нацполиции Полтавщины.
Скороя помощь доставила мужчину в инфекционное отделение местной больницы. Только там «больной» сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.
Медики сразу сообщили об инциденте в местную полицию. Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего «шутника» административный протокол по статье 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
Вчера, 16 марта, около 3 часов утра, к медикам Кременчуга позвонил 41-летний горожанин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть коронавирусом. Позднее было установлено, что мужчина пошутил.
Об этом сообщает сайт Нацполиции Полтавщины.
Скороя помощь доставила мужчину в инфекционное отделение местной больницы. Только там «больной» сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании.
Медики сразу сообщили об инциденте в местную полицию. Разобравшись в ситуации, полиция составила в отношении 41-летнего «шутника» административный протокол по статье 183 КУоАП «Заведомо ложный вызов специальных служб».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.