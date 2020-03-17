17 марта около 12:00 произошёл пожар крыши жилого дома по адресу улицы Гречишникова Центрального района Николаева, на котором погиб мужчина. Спасателей вызвала соседка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место вызова были направлены отделения государственных пожарно-спасательных частей в Николаевской области. Прибыв к месту, стало известно, что огнем охвачено жилое здание и существовала угроза распространения горения на пристройку.

Спасатели провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат нашли тело мужчины, со слов соседей примерно 55 лет.

Оперативными действиями пожар в 11:54 локализовали и в 12:15 ликвидировали на площади 30 м2. На месте работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что eтром, 17 марта на углу проспекта Центрального и улицы Соборной в Николаеве загорелся автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута».