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17 марта около 12:00 произошёл пожар крыши жилого дома по адресу улицы Гречишникова Центрального района Николаева, на котором погиб мужчина. Спасателей вызвала соседка.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На место вызова были направлены отделения государственных пожарно-спасательных частей в Николаевской области. Прибыв к месту, стало известно, что огнем охвачено жилое здание и существовала угроза распространения горения на пристройку.
Спасатели провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат нашли тело мужчины, со слов соседей примерно 55 лет.
Оперативными действиями пожар в 11:54 локализовали и в 12:15 ликвидировали на площади 30 м2. На месте работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что eтром, 17 марта на углу проспекта Центрального и улицы Соборной в Николаеве загорелся автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута».
17 марта около 12:00 произошёл пожар крыши жилого дома по адресу улицы Гречишникова Центрального района Николаева, на котором погиб мужчина. Спасателей вызвала соседка.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
На место вызова были направлены отделения государственных пожарно-спасательных частей в Николаевской области. Прибыв к месту, стало известно, что огнем охвачено жилое здание и существовала угроза распространения горения на пристройку.
Спасатели провели оперативную разведку, в ходе которой в одной из комнат нашли тело мужчины, со слов соседей примерно 55 лет.
Оперативными действиями пожар в 11:54 локализовали и в 12:15 ликвидировали на площади 30 м2. На месте работало 3 единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что eтром, 17 марта на углу проспекта Центрального и улицы Соборной в Николаеве загорелся автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута».