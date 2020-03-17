Утром, 17 марта на углу проспекта Центрального и улицы Соборной в Николаеве загорелся автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что на место прибыли пожарные 2 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Николаевской области.

— Благодаря оперативным действиям в 08:52 пожар ликвидировали и не допустили опрокидывания огня на рядом расположенный автомобиль, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что о причине возгорания неизвестно, от ГСЧС работала 1 единица техники и 4 человека.

Стоит отметить, что автомобиль Volkswagen Jetta 2014 года, на который едва не перекинулся огонь, разыгрывает николаевский блогер Дмитрий Талпа, о чем свидетелтсвует его публикация в Instagram.

Напомним, что 3 сентября, на улице Первая Военная в Центральном районе Николаева во время движения загорелся автомобиль.