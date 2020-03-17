17 марта группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, путем контролируемого подрыва уничтожила два взрывоопасных снаряда времен прошлых войн.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, на открытой территории по улице Троицкая во время прогулки мужчина нашел артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров, о чем сразу сообщил в Службу спасения.

Второй случай произошел на ул. Набережная в микрорайоне Большая Корениха. Здесь под мостом человек наткнулся на артснаряд калибром 85 миллиметров.

«Уважаемые граждане! В случае выявления предмета извне похожего на боеприпас не медлите, сразу звоните по телефонам экстренных служб 101 или 102. Укажите место находки и ограничьте доступ к нему посторонних лиц, особенно детей. Помните, опасность — дело профессионалов», — обращаются спасатели к горожанам.

Напомним, 6 марта в Николаевской области группа пиротехников уничтожила четыре артиллерийских снаряда калибром 100 мм и противотанковую гранату.