В пятницу, 6 марта, в Николаевской области группой пиротехников уничтожила четыре артиллерийских снаряда калибром 100 мм и противотанковую гранату.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

Накануне во время проведения полевых работ в селе Тарасовка Баштанского района предметы обнаружил местный житель. О находке сообщил по экстренному номеру 101.

Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».