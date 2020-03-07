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В пятницу, 6 марта, в Николаевской области группой пиротехников уничтожила четыре артиллерийских снаряда калибром 100 мм и противотанковую гранату.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Накануне во время проведения полевых работ в селе Тарасовка Баштанского района предметы обнаружил местный житель. О находке сообщил по экстренному номеру 101.
Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.
Напомним, ранее на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».
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В пятницу, 6 марта, в Николаевской области группой пиротехников уничтожила четыре артиллерийских снаряда калибром 100 мм и противотанковую гранату.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.
Накануне во время проведения полевых работ в селе Тарасовка Баштанского района предметы обнаружил местный житель. О находке сообщил по экстренному номеру 101.
Специалисты ГСЧС изъяли и уничтожили боеприпасы путем контролируемого подрыва.
Напомним, ранее на одной из стоянок Николаева произошел пожар, в результате которого сгорел автомобиль «Hyundai Santa Fe».