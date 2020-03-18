|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:58
|Заход солнца:
|18:02
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:04
|Заход солнца:
|18:08
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.2 грн
|28.3 грн
|EUR
|29.2 грн
|30.9 грн
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия из-за пандемии коронавируса и ввел жесткие меры для борьбы с его распространением.
Об этом пишет Левый берег.
Чтобы противостоять пандемии, правительство издало декрет о статусе катастрофы, который будет действовать в течение 90 дней, начиная с полуночи 19 марта.
Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, с 18 марта стало действовать закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.
В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантина также будут военные, которых намерены привлечь для ограничения передвижения людей.
Напомним, что в Николаеве у семи людей подозревают коронавирус.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в стране режим бедствия из-за пандемии коронавируса и ввел жесткие меры для борьбы с его распространением.
Об этом пишет Левый берег.
Чтобы противостоять пандемии, правительство издало декрет о статусе катастрофы, который будет действовать в течение 90 дней, начиная с полуночи 19 марта.
Министерство здравоохранения Чили заявило о 238 случаях заражения коронавирусом в стране. Уже закрыты школы и университеты, с 18 марта стало действовать закрытие воздушных, сухопутных и морских границ для иностранцев.
В Чили ограничат собрания в общественных местах, установят карантин и комендантский час. Следить за выполнением карантина также будут военные, которых намерены привлечь для ограничения передвижения людей.
Напомним, что в Николаеве у семи людей подозревают коронавирус.