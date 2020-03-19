Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.

Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

— Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением, - сообщил Павел Кириленко.

Напомним, что в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых - летальные.