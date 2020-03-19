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Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.
Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
— Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением, - сообщил Павел Кириленко.
Напомним, что в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых - летальные.
Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook.
Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.
— Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением, - сообщил Павел Кириленко.
Напомним, что в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых - летальные.