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На территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на местных правозащитников, передаёт Украинская правда.
— Получила информацию от наших партнеров ОО "Восточной правозащитной группы" по количеству обращений граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в медучреждения. За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию – 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, - заявила Людмила Денисова.
Омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к ОРДЛО, помочь им с обеспечением тестами на COVID-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.
Денисова также призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью и при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе.
На территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека – подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на местных правозащитников, передаёт Украинская правда.
— Получила информацию от наших партнеров ОО "Восточной правозащитной группы" по количеству обращений граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в медучреждения. За прошедшую неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Кроме того, с подозрением на пневмонию – 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, - заявила Людмила Денисова.
Омбудсмен призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к ОРДЛО, помочь им с обеспечением тестами на COVID-19, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.
Денисова также призвала украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью и при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Напомним, что первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе.