В Николаеве, в больнице, вчера 18 марта, умер 64-летний водитель маршрутки, который 24 февраля находился за рулем маршрутного такси №89 ГАЗель Рута и получил телесные повреждения в результате столкновения с автомобилем Range Rover на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщалось ранее, Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля «Range Rover», который является участником смертельной аварии с маршрутным такси в центре города.

— В связи с этим следователями отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области переквалифицировали дело на часть 3 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц», - сказано в сообщении.

Продолжается следствие.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса. В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП. Судья Светлана Гречаная, выслушав все стороны судебного процесса, приняла решение о необходимости избрать для Дмитрия Прокопенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также водитель «Range Rover» добровольно сдал паспорт и водительское удостоверение в прокуратуру. У водителя в крови во время осмотра диагностировали острую интоксикацию наркотическим средством бензодиазепином. 27 февраля в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения водителю «Range Rover». 32-летнего мужчину доставили в суд на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников. При этом прокурор приобщил к материалам дела результаты медицинского осмотра, в котором сказано, что подозреваемый Дмитрий Прокопенко, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе заседания адвокаты водителя «Range Rover» дважды заявляли об отводе судьи ссылаясь на плохие условия содержания своего подзащитного. В итоге по истечению 72 часа с момента задержания его отпустили.