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Пограничники задержали 29-летнего жителя города Рахов, переправлявшего через Тису медицинские маски. Он получил 10 суток ареста.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды.
Злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали ловкача.
Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.
На правонарушителя составили админпротокол. Материалы дела направили в суд. 19 марта Раховский районный назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.
«Сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение — бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью», — отметили в Госпогранслужбе.
Ранее во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через границу более 10 тысяч медицинских масок.
Пограничники задержали 29-летнего жителя города Рахов, переправлявшего через Тису медицинские маски. Он получил 10 суток ареста.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды.
Злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали ловкача.
Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.
На правонарушителя составили админпротокол. Материалы дела направили в суд. 19 марта Раховский районный назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.
«Сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение — бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью», — отметили в Госпогранслужбе.
Ранее во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через границу более 10 тысяч медицинских масок.