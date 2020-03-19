Пограничники задержали 29-летнего жителя города Рахов, переправлявшего через Тису медицинские маски. Он получил 10 суток ареста.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время патрулирования украинского-румынского участка границы, пролегающей по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды.

Злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали ловкача.

Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию маски.

На правонарушителя составили админпротокол. Материалы дела направили в суд. 19 марта Раховский районный назначил украинцу административное наказание в виде 10 суток ареста.

«Сейчас температура воды в реках очень низкая, а уровень воды в Тисе высокий, к тому же течение — бурное и стремительное, но ради собственной наживы люди продолжают подвергать себя серьезной опасности, пренебрегая здоровьем и жизнью», — отметили в Госпогранслужбе.

Ранее во Львовской области пограничники задержали мужчину, который пытался провезти через границу более 10 тысяч медицинских масок.