В селе Буденец (Сторожинецкий район Черновицкой области, - прим.) составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который упорно не хотел закрывать торговый павильон.

Об этом сообщает местный сайт Сторожинец.info

— В ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в селе Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который упорно не хотел закрывать торговый павильон, — говорится в сообщении.

Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым сотрудником полиции о недопущении нарушений правил карантина, но сознательно игнорировал их.

Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа – от 17000 до 34000 гривен согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности.