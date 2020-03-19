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В Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
Об этом сообщается на странице Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.
— Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации. Во время мониторинга сети Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в котором говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности, - говорится в сообщении.
Указано, что полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
Сообщается, что в отношении женщины составлен административный протокол по статье 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.
В Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
Об этом сообщается на странице Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.
— Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации. Во время мониторинга сети Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в котором говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности, - говорится в сообщении.
Указано, что полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
Сообщается, что в отношении женщины составлен административный протокол по статье 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.