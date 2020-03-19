В Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

Об этом сообщается на странице Нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.

— Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации. Во время мониторинга сети Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в котором говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

Указано, что полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.

Сообщается, что в отношении женщины составлен административный протокол по статье 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.

Напомним, что в Черновицкой области за распространение ложных слухов о количестве случаев заболевания COVID-19 и смертей от него в Украине наказали 38-летнего мужчину.