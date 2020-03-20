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Вследствие вражеского снайперского огня в зоне ООС на одной из позиций, что на Луганщине, погиб военный ВСУ.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.
— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на одной из позиции, что на Луганщине, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военного.
— Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными, — заверили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Вследствие вражеского снайперского огня в зоне ООС на одной из позиций, что на Луганщине, погиб военный ВСУ.
Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook.
— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, сегодня, 19 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на одной из позиции, что на Луганщине, от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Командование объединенных сил выразило глубокие соболезнования близким и родным погибшего военного.
— Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными, — заверили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.