|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.3 грн
|28.35 грн
|EUR
|29.6 грн
|31.45 грн
В зоне боевых действий на Донбассе 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Под обстрелы попали позиции войск у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Свободный.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, что на Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
В зоне боевых действий на Донбассе 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Под обстрелы попали позиции войск у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Свободный.
Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, что на Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.