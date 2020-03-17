В зоне боевых действий на Донбассе 16 марта боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали позиции войск у Песков, Лебединского, Красногоровки, Славного, Новотошковского и Хутора Свободный.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что на Донбассе 15 марта вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.