В Николаеве на проспекте Героев Украины, сегодня 20 марта, перед светофором столкнулись три легковых автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Автомобили двигались в одной полосе со стороны Ингульского моста в сторону Терновского кольца. Перед поворотом на парковку ТЦ Магеллан, перед светофором, в результате несоблюдения дистанции одного из водителей столкнулись Volkswagen, Skoda и Lexus.

Все автомобили получили механические повреждения.

Напомним, в Николаеве полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла вчера 19 марта в 14:40 на пересечении улицы Чкалова и 9 Слободская, где столкнулись внедорожник BMW Х5 и мотоцикл.