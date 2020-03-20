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В Николаеве на проспекте Героев Украины, сегодня 20 марта, перед светофором столкнулись три легковых автомобиля.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Автомобили двигались в одной полосе со стороны Ингульского моста в сторону Терновского кольца. Перед поворотом на парковку ТЦ Магеллан, перед светофором, в результате несоблюдения дистанции одного из водителей столкнулись Volkswagen, Skoda и Lexus.
Все автомобили получили механические повреждения.
Напомним, в Николаеве полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла вчера 19 марта в 14:40 на пересечении улицы Чкалова и 9 Слободская, где столкнулись внедорожник BMW Х5 и мотоцикл.
В Николаеве на проспекте Героев Украины, сегодня 20 марта, перед светофором столкнулись три легковых автомобиля.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Автомобили двигались в одной полосе со стороны Ингульского моста в сторону Терновского кольца. Перед поворотом на парковку ТЦ Магеллан, перед светофором, в результате несоблюдения дистанции одного из водителей столкнулись Volkswagen, Skoda и Lexus.
Все автомобили получили механические повреждения.
Напомним, в Николаеве полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла вчера 19 марта в 14:40 на пересечении улицы Чкалова и 9 Слободская, где столкнулись внедорожник BMW Х5 и мотоцикл.