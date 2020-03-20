В Николаеве полиция разыскивает свидетелей аварии, которая произошла вчера 19 марта в 14:40 на пересечении улицы Чкалова и 9 Слободская, где столкнулись внедорожник BMW Х5 и мотоцикл.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажирка мотоцикла с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Водитель автомобиля не пострадала.

— Событие квалифицированно, предварительно, по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии. Следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие указанную автопроисшествии, полезные для следствия сведения сообщить по телефонам 063- 056-71-77 или 102, - сказано в сообщении.

Напомним, 22 февраля, на участке трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в районе Маловарваровки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного микроавтобуса и фуры-цистерны, за рулем которой вероятно находился пьяный водитель.