В Одесской области браконьеры поймали 150-килограммовую белугу, которая шла на нерест. Защищая улов с десятками килограммов черной икры, задержанный бросился с ножом на пограничника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

— О вылове краснокнижных пород рыбы сообщили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Измаильского пограничного отряда. По их информации пограничный наряд на катере обнаружил в Очаковском устье Дуная, недалеко от города Вилково, двух мужчин на лодке. На дне плавсредства лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 метров и весом около 150 килограммов. Рыбу, которую было скрыто плащом от общевойскового защитного комплекта, на борт очевидно затягивали крюками, так как она имела глубокие раны, - говорится в сообщении.

Пограничники доставили задержанных и их лодку с уловом к берегу, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров попытался напасть с ножом на пограничника. Нападающего разоружили и одели в наручники.

По фактам уголовных преступлений, предусмотренных статьей 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и статьи 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» было проинформировано Килийское отделения Национальной полиции, сотрудники которого осуществили неотложные следственные.

Впоследствии, едва живую белугу выпустили в Дунай.

По оценке ихтиолога Дунайского биосферного заповедника, рыба имела икру и шла на нерест.

Напомним, что сегодня, 20 марта, около 10:30 на продуктовом рынке по улице Строителей злоумышленник ограбил 70-летнюю пенсионерку в то время, когда она подошла к прилавку, чтобы купить продукты.