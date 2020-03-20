20 марта трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в пятницу со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов три военнослужащих Объединенных сил получили ранения», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что раненые военные ВСУ были эвакуированы в военно-медицинское учреждение, где врачи оперативно предоставили им надлежащую медицинскую помощь.

Боевики осуществили три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: неподалеку Марьинки, Новотроицкого, Широкино.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», было зафиксировано 5 обстрелов, а именно: вблизи Крымского, Луганского, Хутора Вольного, Новгородского, Новотошковского.

Напомним, 17 марта вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.