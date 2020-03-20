По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. В Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Из общего числа случаев COVID-19 в Украине — 3 летальных.

Первый пациент с COVID-19 уже выздоровел.

Как сообщалось, во Львове сегодня подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.