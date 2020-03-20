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По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. В Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Из общего числа случаев COVID-19 в Украине — 3 летальных.
Первый пациент с COVID-19 уже выздоровел.
Как сообщалось, во Львове сегодня подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
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По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. В Черновицкой области зафиксировано 10 новых случаев.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Из общего числа случаев COVID-19 в Украине — 3 летальных.
Первый пациент с COVID-19 уже выздоровел.
Как сообщалось, во Львове сегодня подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.