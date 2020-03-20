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Во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
Мужчина 1950 года рождения 13 марта вернулся из Германии.
«Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования» — написал Андрей Садовый.
Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине по последним официальным данным лабораторно подтверждено 27 случаев COVID-19, из которых три летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой обалсти — 15 случаев (1 летальный), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевская область — 2 случая, Донецкая область — 1 случай, Днепропетровская область — 2 случая, Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный), Львовская — 1 случай, город Киев — 3 случая.
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Во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
Мужчина 1950 года рождения 13 марта вернулся из Германии.
«Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве. Материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования» — написал Андрей Садовый.
Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Всего в Украине по последним официальным данным лабораторно подтверждено 27 случаев COVID-19, из которых три летальных. Коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой обалсти — 15 случаев (1 летальный), Житомирской области — 2 случая (1 летальный), Киевская область — 2 случая, Донецкая область — 1 случай, Днепропетровская область — 2 случая, Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный), Львовская — 1 случай, город Киев — 3 случая.