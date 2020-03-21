С 21 марта на территории Тернопольской области вводится режим чрезвычайной ситуации после того, как коронавирус был диагностирован у священника из Залещиков.

Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА.

Отмечается, что 57-летний священник находится в изоляции. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

Напомним, вечером 20 марта в Тернопольской области был впервые зафиксирован случай заболевания коронавирусом.

Всего в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Трое больных скончались, один полностью выздоровел.