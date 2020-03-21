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С 21 марта на территории Тернопольской области вводится режим чрезвычайной ситуации после того, как коронавирус был диагностирован у священника из Залещиков.
Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА.
Отмечается, что 57-летний священник находится в изоляции. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.
Напомним, вечером 20 марта в Тернопольской области был впервые зафиксирован случай заболевания коронавирусом.
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С 21 марта на территории Тернопольской области вводится режим чрезвычайной ситуации после того, как коронавирус был диагностирован у священника из Залещиков.
Об этом сообщается на сайте Тернопольской ОГА.
Отмечается, что 57-летний священник находится в изоляции. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.
Напомним, вечером 20 марта в Тернопольской области был впервые зафиксирован случай заболевания коронавирусом.
Всего в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Трое больных скончались, один полностью выздоровел.