|Скорость ветра:
|5.2 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
С начала карантина полицейские составили 1415 административных протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 221 админпротокол.
Также нарушения выявлены в городе Киеве - 159, Донецкой области - 112, Харьковской - 103, Киевской - 93, Запорожской - 74, Черкасской - 70, Одесской - 66, Херсонской - 58, Черниговской - 52 и других областях. В суд направлено 1358 административных протоколов.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской - 3, по первой Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.
Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
С начала карантина полицейские составили 1415 административных протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 221 админпротокол.
Также нарушения выявлены в городе Киеве - 159, Донецкой области - 112, Харьковской - 103, Киевской - 93, Запорожской - 74, Черкасской - 70, Одесской - 66, Херсонской - 58, Черниговской - 52 и других областях. В суд направлено 1358 административных протоколов.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской - 3, по первой Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.
Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.