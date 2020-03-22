С начала карантина полицейские составили 1415 административных протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 221 админпротокол.

Также нарушения выявлены в городе Киеве - 159, Донецкой области - 112, Харьковской - 103, Киевской - 93, Запорожской - 74, Черкасской - 70, Одесской - 66, Херсонской - 58, Черниговской - 52 и других областях. В суд направлено 1358 административных протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской - 3, по первой Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

Ранее сообщалось, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.