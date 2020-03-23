В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

— В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня из запрещенного минскими договоренностями вооружения, - сообщили в пресс-центре.

Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.

— Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - отметили в штабе ООС.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.