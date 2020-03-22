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У депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.
Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
Официального подтверждения пока нет.
Лукашев является замглавы комитета по вопросам образования и науки.
Напомним, что в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.
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У депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.
Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.
Официального подтверждения пока нет.
Лукашев является замглавы комитета по вопросам образования и науки.
Напомним, что в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.