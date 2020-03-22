У депутата Верховной Рады из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александра Лукашева обнаружен коронавирус.

Об этом сообщил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Официального подтверждения пока нет.

Лукашев является замглавы комитета по вопросам образования и науки.

Напомним, что в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.