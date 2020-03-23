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В селе Новополтавка в Новобугском районе на территории частного домовладения загорелась хозпостройка, в результате пожара сгорело более 7 тонн сена.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 22 марта в 03:25.
- На вызов прибыли пожарные 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и выяснили, что горит сено в деревянной хозяйственной постройке на ориентировочной площади 25 квадратных метров. Спасатели предотвратили распространение огня на рядом расположенные сооружения и в 04:00 локализовали и в 06:05 ликвидировали пожар, привлекая 2 единицы техники и 9 человек. Огнем уничтожено 7 тысяч 500 килограммов сена, окончательную причину возникновения пожара устанавливают сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевские спасатели потушили масштабный пожар соломы на открытой территории вблизи села Калиновка Витовского района.
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В селе Новополтавка в Новобугском районе на территории частного домовладения загорелась хозпостройка, в результате пожара сгорело более 7 тонн сена.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре поступило на линию 101 22 марта в 03:25.
- На вызов прибыли пожарные 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и выяснили, что горит сено в деревянной хозяйственной постройке на ориентировочной площади 25 квадратных метров. Спасатели предотвратили распространение огня на рядом расположенные сооружения и в 04:00 локализовали и в 06:05 ликвидировали пожар, привлекая 2 единицы техники и 9 человек. Огнем уничтожено 7 тысяч 500 килограммов сена, окончательную причину возникновения пожара устанавливают сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, николаевские спасатели потушили масштабный пожар соломы на открытой территории вблизи села Калиновка Витовского района.