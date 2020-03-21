Николаевские спасатели потушили масштабный пожар соломы на открытой территории вблизи села Калиновка Витовского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:15 вечером 20 марта. Возгорание тушили 4 единицы техники и 16 человек.

В 23:10 пожарные локализовали пожар на площади 300 м2. Силами подразделений ГСЧС и привлеченных погрузчиков JBC ООО «УкрАгротранс» и ООО «Глобал Транс Терминал», а также водовозки пожар ликвидирован в 5:55.

В результате горения огнем уничтожено 120 тонн соломы. Пострадавших и травмированных нет.

Напомним, ранее спасатели потушили пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.