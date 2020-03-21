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Николаевские спасатели потушили масштабный пожар соломы на открытой территории вблизи села Калиновка Витовского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:15 вечером 20 марта. Возгорание тушили 4 единицы техники и 16 человек.
В 23:10 пожарные локализовали пожар на площади 300 м2. Силами подразделений ГСЧС и привлеченных погрузчиков JBC ООО «УкрАгротранс» и ООО «Глобал Транс Терминал», а также водовозки пожар ликвидирован в 5:55.
В результате горения огнем уничтожено 120 тонн соломы. Пострадавших и травмированных нет.
Напомним, ранее спасатели потушили пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.
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Николаевские спасатели потушили масштабный пожар соломы на открытой территории вблизи села Калиновка Витовского района.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21:15 вечером 20 марта. Возгорание тушили 4 единицы техники и 16 человек.
В 23:10 пожарные локализовали пожар на площади 300 м2. Силами подразделений ГСЧС и привлеченных погрузчиков JBC ООО «УкрАгротранс» и ООО «Глобал Транс Терминал», а также водовозки пожар ликвидирован в 5:55.
В результате горения огнем уничтожено 120 тонн соломы. Пострадавших и травмированных нет.
Напомним, ранее спасатели потушили пожар на улице Индустриальной, на площади 500 квадратных метров горят дрова и мусор.