|Скорость ветра:
|6.7 м/с
|Восход солнца:
|05:48
|Заход солнца:
|18:09
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:53
|Заход солнца:
|18:16
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.35 грн
|28.25 грн
|EUR
|29.05 грн
|30.4 грн
Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие попадания в понедельник выпущенной российскими оккупантами ракеты в грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Грузовик ЗИЛ-131 был обстрелян возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.
«Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются», — сообщили в штабе.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с полицией в районе проведения операции Объединенных сил блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
Двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие попадания в понедельник выпущенной российскими оккупантами ракеты в грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Грузовик ЗИЛ-131 был обстрелян возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области.
«Обороняющиеся подразделения Операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются», — сообщили в штабе.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с полицией в районе проведения операции Объединенных сил блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.