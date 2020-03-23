Статьи

В мире все активнее раздаются голоса, что нужно прекращать бороться с коронавиру

«Wow, what the hell!», или Что делает киевскую Родину-мать известной на весь мир

800 тысяч посетителей в 2019 году. До 40% из них – иностранцы. Эти цифры показыв

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, Украинская правда.