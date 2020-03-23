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В Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.
Об этом пишет Корреспондент.нет со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.
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В Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.
Об этом пишет Корреспондент.нет со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 23 марта, из итальянского города Неаполя в Украину вернутся домой 178 украинцев.