В Киев в понедельник, 23 марта, прибыл поезд с украинцами из стран Балтии и Беларуси, но пассажиров несколько часов не выпускают.

Об этом пишет Корреспондент.нет со ссылкой на сообщения в соцсетях.

«Плохая новость поступила от проверенного источника из СБУ: сегодня в 15:45 на столичный железнодорожный вокзал прибыл поезд с нашими гражданами из Риги (Латвия). На текущий момент с поезда до сих пор никого не выпускают, поскольку почти в каждом вагоне есть люди с температурой под 40. Сейчас на самом высоком уровне принимается решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.