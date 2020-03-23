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В Тернопольской области официально зарегистрирован второй случай COVID-19.
Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
На данный момент известно, что это житель Монастырисского района.
Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
Первый случай коронавируса в Тернопольской области был зарегистрирован 20 марта. COVID-19 диагностирован у 57-летнего священника из города Залещики.
Стоит отметить, что Залещицкий и Монастырисский районы граничат с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.
Как сообщалось, в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
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Борьба за живучестьСергей Исаков
В Тернопольской области официально зарегистрирован второй случай COVID-19.
Об этом информирует Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.
На данный момент известно, что это житель Монастырисского района.
Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
Первый случай коронавируса в Тернопольской области был зарегистрирован 20 марта. COVID-19 диагностирован у 57-летнего священника из города Залещики.
Стоит отметить, что Залещицкий и Монастырисский районы граничат с Черновицкой и Ивано-Франковской областями.
Как сообщалось, в Украине подтверждено 73 случая COVID-19 по состоянию на 22:50 22 марта.