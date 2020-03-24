По предварительной информации, в понедельник, 23 марта, в Украине зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом типа COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV, пишет Новое время.

— По предварительной информации, которая не является подтвержденной, мы в течение этого дня имеем 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Но эта информация будет уточнена на завтра (24 марта — прим.) на 9 утра, — сказал Виктор Ляшко.

Также он отметил, что с поставкой тестов для диагностики коронавируса из Китая в Украине не будет резкого увеличения больных, ведь страна и ранее была ими обеспечена.

— По состоянию на сегодня Украина была обеспечена количеством тест-систем, которое позволяло нам никому не отказывать в проведении исследований и работать по назначенному алгоритму. Количество тестов, которое поступило сегодня, оно увеличит количество точек, которые будут проводить тестирование. И с каждой следующей партией эти точки будут увеличиваться. Это будет нам позволять оперативно за счет мест доставки образцов проводить исследования, — пояснил Виктор Ляшко.

Он уточнил, что «количество больных коронавирусной болезнью в Украине будет увеличиваться не за счет расширения диагностики, а за счет того, что появилось внутристрановое распространение».

— Все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковой нагрузки именно на систему здравоохранения, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области зарегистрирован второй случай COVID-19.