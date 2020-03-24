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В оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.
Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, сообщают местные СМИ, передаёт РБК-Украина.
По его словам, за сутки в Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом все они прибыли из-за границы. В частности, семья из четырех человек отдыхала в ОАЭ, еще два человека вернулись из Литвы и Бельгии. Диагнозы были подтверждены лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести.
Отметим, 21 марта в Крыму был выявлен первый случай заболевания коронавирусом у жителя Евпатории, который приехал из Франции.
Напомним, что Южноукраинский городской совет выделил 12 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
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В оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.
Об этом заявил так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, сообщают местные СМИ, передаёт РБК-Украина.
По его словам, за сутки в Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом все они прибыли из-за границы. В частности, семья из четырех человек отдыхала в ОАЭ, еще два человека вернулись из Литвы и Бельгии. Диагнозы были подтверждены лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести.
Отметим, 21 марта в Крыму был выявлен первый случай заболевания коронавирусом у жителя Евпатории, который приехал из Франции.
Напомним, что Южноукраинский городской совет выделил 12 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.