Фото: Сайт Южноукраинского горсовета

Южноукраинский городской совет выделил 12 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.

Данное решение было принято в среду, 18 марта в ходе заседания сессии Южноукраинского горсовета, пишут НикВести.

Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный указал на необходимости выделения данных средств и отметил, что город принимает активные меры по противодействию распространения коронавируса.

— Мы в ежедневном режиме мониторим ситуацию. В порядке мониторинга есть отдельное задание для финуправления и других заинтересованных людей — мы будем выходить на прогноз и будем понимать, что нас ждет впереди. Карантинные меры с этой инфекцией не могут быть затянутыми. Нужно готовиться к разным ситуациям, к самому наихудшему — так, как это делают в других странах. У нас есть постоянная рабочая группа, мы подбираем штаб, рассматриваем вопросы волонтерства. Это все находится на стадии обработки и все будет сделано, - сказал Виктор Пароконный.

Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный

В частности, на покупку медицинского оборудования, средств защиты и дезинфицирующих средств в больницы Южноукраинска из городского бюджета направлено 9 миллионов 639 тысяч 600 гривен, из которых:

6 миллионов 891 тысяча 257 гривен на покупку аппаратов ИВЛ, облучателей, стерилизаторов, кардиомониторов, кислородных концентраторов;

275 тысяч 537 гривен на бесконтактные термометры, тесты, контейнеры для пробирок, тампоны - аппликаторы и т.д.;

254 тысячи 700 гривен на дезинфицирующие средства;

2 миллиона 218 тысяч 106 гривен на средства индивидуальной защиты для медицинских работников (маски, респираторы, защитные комбинезоны, защитные костюмы, бахилы, перчатки, очки, щитки для лица и т.п.)

При этом на покупку 5 тысяч защитных масок для социально незащищенных групп населения депутаты выделили 60 тысяч гривен.

Помимо этого, на борьбу с коронавирусом депутаты выделили еще 2 миллиона гривен, однако без росписи по статьям расходов. Данное распределение будет утверждаться по совместному решению трех постоянных комиссий городского совета, а именно комиссией по вопросам социально-экономического и культурного развития, планирования и учета, предпринимательства, бюджета, финансов и цен; комиссией по вопросам образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения и средств массовой информации, а также комиссией по законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан, оборонной работы и мобилизации, регуляторной политики и депутатской этики, предоставление бесплатной первичной правовой помощи и других вопросов.

Стоит отметить, что на сессии Южноукраинского городского совета от 3 марта 2020 года на борьбу с инфекцией COVID-19 депутаты выделили также 354 тысячи гривен.

Напомним, что для противодействия распространения коронавируса COVID-19 в Николаеве из городского бюджета депутаты выделили порядка 60 миллионов гривен.