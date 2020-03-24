В Киевской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом - заболела беременная женщина в Ирпене.

Об этом сообщил первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

Отмечается, что 20 марта женщине сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, он оказался отрицательным. Результат мазка на ПЦР-анализ, который поступил во вторник, подтвердил инфицирование коронавирусом.

— Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, у которой подозревается короновирусная болезнь. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ. Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус нардепа Сергея Рудика оказался позитивным.